На Урале может находиться пропавший в Омске мужчина

14:53 | 7.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области может находиться пропавший без вести житель Омска 23-летний Денис Забудский. Местонахождение мужчины неизвестно уже несколько дней, со 2 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, карие глаза, русые до плеч волосы. Особые приметы: носит бороду и усы.



В последний раз мужчину видели в чёрной кожаной куртке, синих джинсах и чёрных кроссовках. С собой имел синюю спортивную сумку или синий рюкзак.



Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Евгении по номеру телефона +7 965 971 39 01.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»