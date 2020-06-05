Новости дня
13:00 | 7.06.2020
Фото: iStock
Число больных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 8984 человек
Умерли за прошедшие сутки 134 человека, у которых был подтвержден COVID-19. Всего с момента начала эпидемии в России умерли 5859 человек.
Выздоровели за прошедшие сутки 5343 человека. Всего с начала распространения коронавируса в России выздоровел 226 731 человек.
За сутки сделано 332 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено 12,7 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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