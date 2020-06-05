Свердловские врачи спасли ещё 73 заражённых коронавирусом

12:51 | 7.06.2020

Фото: ТАСС

В Свердловской области врачи вылечили от COVID-19 3239 пациентов. Этот показатель за минувшие сутки увеличился на 73 человека.



Напомним, на Среднем Урале зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 7419 человек. Зафиксировано ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число умерших достигло 41.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»