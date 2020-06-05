В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 217 человек

13:37 | 6.06.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 102 новых случая коронавируса.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились всего 7179 человек. По выздоровлению выписаны 3166 человек, скончались 39 человека.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 249 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 169 человек, скончались - два человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»