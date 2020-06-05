Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:47 | 6.06.2020

Фото: mostovskoy.bezformata.com

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 39 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 7179 случаев заражения (+249 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 81 человек, в среднем –570, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 169 человек, всего в регионе врачи вылечили 3166 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»