Сотрудники ЦГКБ №1 в Екатеринбурге получили «путинские» выплаты после вмешательства прокуратуры

14:42 | 5.06.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила ЦГКБ №1 на соблюдение прав врачей, среднего и младшего медицинского персонала больницы. Выяснилось, что медики горбольницы №1 не получили «путинские» выплаты за работу с больными коронавирусом.



Помимо прочего, стимулирующие выплаты за апрель выплачены не всем медицинским сотрудникам, работающим в «красной зоне».



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, больница задолжала 39 сотрудникам (врачам и среднему медицинскому персоналу) 2,7 миллиона рублей.



В результате ведомство вынесло представление руководству медицинского учреждения, после чего пострадавшие сотрудники больницы получили положенные выплаты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»