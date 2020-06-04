В Екатеринбурге закроют участок улицы Софьи Ковалевской

10:58 | 5.06.2020

В Екатеринбурге из-за строительства теплосети экспериментально-производственный комбинат УрФУ закроет движение транспорта по участку улицы Софьи Ковалевской.



Ограничения затронут дорогу от дома № 98 на Софьи Ковалевской до дома № 104 на Первомайской и продлятся с 25 июня до 3 июля.



Водителей просят отнестись к работам с пониманием, обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»