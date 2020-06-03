Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:54 | 4.06.2020

Фото: cheb.mk.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 35 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 6679 случаев заражения (+298 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 63 человека, в среднем – 429, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 147 человек, всего в регионе врачи вылечили 2827 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»