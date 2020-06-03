В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, ограбившего бывшую супругу

12:47 | 4.06.2020

Фото: Александр Грабовский

В Екатеринбурге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал мужчину, подозреваемого в открытом хищении мобильного телефона у местной жительницы.



3 июня в 23.05 находившемуся на маршруте патрулирования наряду группы задержания поступило сообщение из отдела полиции № 10 о том, что напротив дома на улице Расточной мужчина избивает женщину, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.



Прибыв по указанному адресу, к сотрудникам обратилась потерпевшая - девушка 1991 года рождения. Она пояснила, что её избил муж, с которым у неё сейчас происходит бракоразводный процесс, открыто похитил у неё смартфон и скрылся.



В ходе патрулирования вместе с пострадавшей возле дома на улице Билимбаевской был обнаружен тот самый гражданин. Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения, у которого при себе находился мобильный телефон, схожий с похищенным.



Сотрудники доставили подозреваемого в отдел полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства. Потерпевшая обратилась в ОВД с заявлением по данному факту.

© «Вечерние ведомости»