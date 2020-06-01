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21:50 | 3.06.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области почти 500 литров дезинфицирующего средства передали благотворители организациям соцобслуживания
95 канистр по 5 литров направило Акционерное общество «Реагенты Водоканала» Екатеринбурга при поддержке благотворительного фонда Антона Шипулина в один из комплексных центров соцобслуживания Екатеринбурга.
«Мы разработали технологию производства средств для дезинфекции – «ДезоПрайм». Мы уверены, что можем поддержать людей в наше непростое время, выпуская действительно качественный и безопасный продукт», – сказала гендиректор «Реагенты Водоканала» Ольга Богомазова.
Она отметила, что сейчас предприятие выпускает до 250 тонн продукта ежемесячно. Средство используют для нужд лечебно-профилактических учреждений, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений культуры, отдыха, спорта, а также в быту.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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