В Свердловской области почти 500 литров дезинфицирующего средства передали благотворители организациям соцобслуживания

21:50 | 3.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Благотворители Свердловской области передали почти 500 литров дезинфицирующего средства организациям соцобслуживания, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



95 канистр по 5 литров направило Акционерное общество «Реагенты Водоканала» Екатеринбурга при поддержке благотворительного фонда Антона Шипулина в один из комплексных центров соцобслуживания Екатеринбурга.



«Мы разработали технологию производства средств для дезинфекции – «ДезоПрайм». Мы уверены, что можем поддержать людей в наше непростое время, выпуская действительно качественный и безопасный продукт», – сказала гендиректор «Реагенты Водоканала» Ольга Богомазова.



Она отметила, что сейчас предприятие выпускает до 250 тонн продукта ежемесячно. Средство используют для нужд лечебно-профилактических учреждений, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений культуры, отдыха, спорта, а также в быту.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»