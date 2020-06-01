В ДТП на трассе Нижняя Салда – Алапаевск погибли два человека

17:10 | 3.06.2020

Фото: УГИБДД России по Свердловской области

Сегодня, 3 июня, на 74-м километре трассы Нижняя Салда – Алапаевск в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.



31-летний водитель ВАЗ-2112 двигался со стороны Верхней Синячихи в сторону Алапаевска, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате столкновения в легковушке погибли водитель и пассажир – юноша 2001 года рождения. Водитель грузовика в аварии не пострадал.



Как отметили в ГИБДД, водитель и пассажир легковушки в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Также родственники погибшего водителя рассказали, что минувшей ночью тот употреблял спиртное. Соответствующая экспертиза установит факт наличия или отсутствия алкоголя в его крови.



На данный момент полицейские опрашивают родственников погибших, а также устанавливают очевидцев произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»