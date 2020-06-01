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16:47 | 3.06.2020

Фото: ru.korupciya.com

В Екатеринбурге осудили водителя экскаватора, по вине которого погибли двое рабочих

В столице Урала осудили водителя экскаватора, действия которого привели к смерти двух рабочих. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал екатеринбуржца Максима Глухинького виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, 19 октября прошлого года Глухинький находился вблизи дома №87 по улице Краснолесья и работал на экскаваторе. При этом у мужчины отсутствовало право управления такой машиной, о чем не знал мастер строительных и монтажных работ ООО «СтройМонтаж».

В этот момент рабочие осуществляли работы по соединению полиэтиленовых труб в плеть. Глухинький по указанию мастера переместил дизельный генератор к котловану вблизи дома, после чего обязан был покинуть данный объект в соответствии с подписанным путевым листом, однако продолжил выполнять работы. Мужчина переместил экскаватор на тротуаре со стороны улицы Мехренцева, поставив его в непосредственную близость от выемки котлована. В результате этого произошло обрушение стенки котлована с последующим осыпанием минерального грунта на работников.

Из-за неосторожных действий Глухинького на месте происшествия наступила смерть двух рабочих. Подсудимый признал свою вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Ленинский райсуд назначил Максиму Глухинькому наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права управления транспортным средством сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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