Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале

16:21 | 3.06.2020

Фото: 1.wi-fi.ru

Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.



На данный момент показатель лабораторных исследований, проводимых на Среднем Урале, высок и составляет 192 на 100 000 жителей области. Напомним, что только за минувшие сутки в области было выявлено еще 357 случаев коронавируса.



Большая часть случаев, которые внесены в статистику, являются результатом постконтактных тестирований людей из ближнего круга заболевшего. Пока что преобладающим типом передачи вируса остается внутрисемейное заражение. Кроме того, в статистику попадают случаи, которые были выявлены при тестировании больных пневмониями, людей в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ и другие.



Помимо этого, к массовому тестированию своих сотрудников в частных лабораториях приступили свердловские работодатели: собственники и руководители логистических и распределительных центров, торговых сетей и предприятий. Положительные тесты проходят перепроверку в референс-центре и вносятся в общую областную статистику. Именно за счет такой работы количество подтвержденных случаев в сводке также стало увеличиваться.



– В Свердловской области растет не заболеваемость, а выявление заболевших. Это все-таки достижение, а не недостаток. Чем быстрее мы выявим тех, кто имеет потенциальную возможность распространения инфекции, тем быстрее мы остановим это распространение. То, что происходит сегодня, связано с кратно возросшим объемом тестирований, которые мы проводим. Сегодня на рынке находятся несколько довольно крупных частных организаций, которые занимаются тестированием. Мы сейчас делаем также и скоростные тесты. Это существенно увеличивает поле обследования и позволяет нам выявлять гораздо больше случаев, чем это делали раньше. То, что цифры сегодня выше, чем вчера — только приближает нас к ситуации, когда показатели начнут снижаться, — объясняет вице-губернатор Павел Креков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»