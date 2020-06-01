Стал известен график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге

15:49 | 3.06.2020

В Екатеринбурге репетиции Парада Победы, который назначен на 24 июня, начнутся уже завтра, 4 июня. Генеральная репетиция назначена утро 20 июня.



На пресс-конференции ТАСС заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский озвучил график репетиций парада. Первые тренировки пройдут в подразделениях: военные Минобороны будут репетировать в 13-м военном городке, а суворовцы – на плацу училища.



Репетиции механизированной колонны пройдут 8, 10 и 13 июня с 10:00 до 13:0 на Вторчермете. Ради тренировок будет перекрыта улица 2-я Новосибирская.



На площади 1905 года первая репетиция пройдет 14 июня с 22:00 до 02:00. Ночные тренировки с участием механизированных колонн назначены на 16 и 18 июня, а 20 июня с 10:00 пройдет репетициям с участием всех сил и средств. Ради этого перекроют улицы Малышева и Ленина.



В Параде Победы будут участвовать более 2,5 тысячи военных и представителей разных организаций. При этом выступать они будут без масок. Также планируется привлечь воспитанников «Юнармии» и суворовцев. 24 июня пройдет и авиапарад с участием 9 вертолетов и 14 самолетов.



Поплавский подчеркнул, что к тренировкам допустят только здоровых военнослужащих. Также будут соблюдаться все меры предосторожности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»