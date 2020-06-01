В Первоуральске почти два месяца ищут пропавшего мужчину

15:16 | 3.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Первоуральске разыскивают пропавшего 41-летнего Петра Валерьевича Краснобаева. Его местонахождение неизвестно с 8 апреля.



Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русские короткие волосы, карие глаза.



Особые приметы: татуировка на правой ноге. В какой одежде ушел мужчина из дома неизвестно.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Петра Краснобаева, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»