На Московском тракте произошло жесткое ДТП, пострадали два человека

Сегодня на 66-м километре Московского тракта под Екатеринбургом произошло жесткое ДТП. По словам очевидца аварии, Matiz вылетел на обочину и перевернулся.Как рассказал свидетель ДТП, авария произошла около 12:00. Пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в травматологию Первоуральска.В ГИБДД сообщили, что сейчас на месте происшествия работают инспекторы, выясняются все обстоятельства ДТП.