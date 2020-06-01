Заброшенную больницу в Зеленой роще в Екатеринбурге продадут за 1 рубль

В Екатеринбургском парке «Зеленая роща» заброшенную больницу собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом оценили в 62,7 млн рублей. Цену представило ООО «Центр экономического содействия».Решение о продаже будет принято уже 9 июня.Отметим, что в феврале 2019 года проект застройки квартала на месте больницы представило архитектурное бюро «ОСА», однако позже было принято решение восстановить объект. В августе 2019 года о готовности заняться реконструкцией заявил гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.