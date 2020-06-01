В Невьянске бывший руководитель МУП подозревается в растрате полумиллиона бюджетных рублей

14:37 | 2.06.2020

Бывший руководитель МУП «Территория» Невьянского городского округа и его знакомая растратили около полумиллиона рублей. Об этом сообщает издание «Твой континент» со ссылкой на городскую прокуратуру. По данным издания, надзорным ведомством признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту растраты вверенных денежных средств в отношении бывшего руководителя МУП «Территория» НГО, использовавшего свое служебное положение, и его знакомой, действовавших группой лиц по предварительному сговору.



По версии следствия, руководитель МУП «Территория» НГО в 2017-2018 гг., занимавший данную должность на тот момент, по предварительному сговору с индивидуальным предпринимателем, совершил растрату вверенных денежных средств на общую сумму 463 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб муниципальному предприятию



В настоящее время в отношении бывшего директора МУП и его пособника возбуждено уголовное дело, по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

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