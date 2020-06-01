Мэр Екатеринбурга заработал 3,2 миллиона рублей

11:50 | 2.06.2020

Фото: zen.yandex.com

На официальном сайте Екатеринбургской городской Думы появилась информация о доходах главы города Александра Высокинского.



Согласно размещенному документу, за 2019 год мэр уральской столицы заработал 3,24 миллиона рублей. Это на 30% меньше от дохода за 2018 год – тогда он заработал 4,5 миллиона рублей. Помимо прочего, в собственности Высокинского значится мотоцикл Тула.



Что интересно, в документе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «город Екатеринбург», за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.» предоставлена информация только о главе города. Иформация о заработке за 2019 год остальных чиновников мэрии пока не опубликована.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»