В Свердловской области ищут 60-летнюю женщину

10:15 | 2.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 60-летней Валентины Петровны Сулимовой. Женщина ушла из дома в селе Патруши Сысерского городского округа утром 1 июня и не вернулась. Отмечается, что Валентина Петровна нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.



На момент пропажи была одета в темно-серую кофту на пуговицах.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Яне +7-965-513-31-37.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»