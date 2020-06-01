В Свердловской области утром горели дом, гараж и автомобиль

09:32 | 2.06.2020

Фото: evo-rus.com

Сегодня утром в поселке Нейвинский, что под Алапаевском, случился пожар площадью 120 квадратных метров. В огне сгорели кровля, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме; кровля капитального гаража и автомобиль «ВАЗ 21099».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:08 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах. По прибытии огнеборцы эвакуировали двух человек.



Все работы на месте происшествия завершились в 06:12 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»