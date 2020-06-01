Детская поликлиника в Солнечном приступила к вакцинации юных пациентов

18:34 | 1.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Филиал поликлиники №1 Детской городской больницы №8 в микрорайоне Солнечном сегодня, в Международный день защиты детей, приступил к вакцинации детей, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Прием пациентов ведется в новом помещении на улице Чемпионов, открытие которого, к сожалению, врачи пока что отметить не могут. Однако родители уже могут поставить прививки детям по предварительной записи.



Отметим, что на сегодняшний день в микрорайоне проживает около 2500 детей, а к 2023 году юных горожан станет 18 тысяч. В настоящее время на учет в филиал поликлиники поставлено около 1800 детей, а в будущем к поликлинике планируют прикрепить до 4-4,5 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»