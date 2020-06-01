В Екатеринбурге подросток погиб из-за отравления пропаном

17:41 | 1.06.2020

Фото: pikabu.ru

В полиции уральской столицы с начала 2020 года зафиксировано 16 отравлений несовершеннолетних газом для зажигалок (пропаном). В основном возраст подростков, рискующих здоровьем и жизнью, 15-16 лет. Два случая вдыхания паров газа подростками закончились летальными исходами.



Вчера, 31 мая, в дежурную часть отдела полиции №12 в Екатеринбурге от медиков скорой помощи поступило сообщении об обнаруженном трупе подростка 2004 года рождения. Правоохранители опросили товарищей погибшего, которые сообщили, что подросток нюхал газ для зажигалок. Позднее было установлено, что ребенок погиб из-за отравления пропаном.



После каждого поступившего подобного сообщения полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с детьми и их родственниками, а также ставят школьников на учет.



Добавим, что полицейские настоятельно рекомендуют родителям и законным представителям несовершеннолетних уделять больше внимания своим детям, особенно в период школьных каникул, когда у подростков много свободного времени, а также ежедневно объяснять им опасность для жизни от вдыхания паров газа, употребления спиртных напитков и наркотических средств.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»