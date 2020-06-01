В Екатеринбурге осудят мошенника, который заключал договоры на поставку продукции с полной предоплатой

15:20 | 1.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге осудят местного жителя за мошенничество под видом поставки масложировой продукции на условиях полной предоплаты. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Согласно версии следствия, в 2017-2018 годах екатеринбуржец заключал договоры поставки масложировой продукции с организациями, в том числе, иностранными, на условиях полной предоплаты. Использовал он для этого фиктивно созданное им юридическое лицо ООО «Красногорский жировой комбинат». Однако фактически обвиняемый не собирался исполнять договорные обязательства по поставке товаров.



Так, местный житель причинил ущерб четырем организациям на сумму более 23,3 миллиона рублей. Уголовное дело для рассмотрения направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»