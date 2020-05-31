В России число зараженных Covid-19 превысило 414 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.