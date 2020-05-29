На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

09:39 | 31.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области пропал 36-летний Николай Голиков. 29 мая мужчина ушёл из дома в селе Балтым и до сих пор не вернулся. Нуждается в медицинской помощи.



Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», приметы пропавшего: рост 180 см, xудощавое телосложение, карие глаза, тёмные с сединой волосы. Последний раз его видели в чёрной спортивной кофте с серыми вставками, чёрной футболке с принтом, серых спортивных штанах, чёрных кроссовках на красной подошве.



Если вы знаете, где может находиться мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Катерине по номеру телефона +7 908 63 86 848.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»