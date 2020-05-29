Волонтеры начали дезинфицирующую обработку спортплощадок в Екатеринбурге

11:45 | 30.05.2020

Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом

Волонтеры регионального штаба акции #МыВместе приступили к обработке городских спортплощадок дезинфицирующими средствами. Об этом сообщает региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Дезинфицирующую обработку решили начать после того, как свердловчанам моложе 65 лет разрешили прогулки в парках и занятия физкультурой на открытом воздухе с соблюдением необходимых профилактических мер.



«При выборе средства были проведены консультации со специалистами, предложенный раствор безопасен, его, например, используют в операционных. Уже спустя полчаса после обработки жители могут снова приступать к тренировкам», – отметили в Оперштабе.

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В данный момент волонтеры принимают предложения по площадкам для обработки, которые после собираются согласовать с Роспотребнадзором и другими органами.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»