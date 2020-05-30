Под Асбестом автомобиль насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу

10:22 | 30.05.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 29 мая на въезде в Асбест автомобилист сбил мужчину, который перебегал проезжую часть. Пешеход скончался на месте происшествия, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.



ДТП произошло на 23-м километре дороги Асбест — Белоярский в 22:35.



«Водитель автомобиля Lexus допустил наезд на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Световозвращающие элементы в одежде пешехода отсутствовали», – сообщили в региональной ГИБДД.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»