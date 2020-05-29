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09:37 | 30.05.2020

Фото: news-life.ru

В Свердловской области в водоеме утонул двухлетний ребенок

Днем 29 мая в одном из водоемов в коллективных садах Белoярского городского округа утонул двухлетний ребенок.

«Предварительно установлено, что инцидент произошел в тот момент, когда мальчик гулял на участке и на некоторое время вышел из поля зрения родителей, находившихся неподалеку от него. После того как родители обнаружили ребенка в воде и достали его, были предприняты меры по оказанию ему помощи. Однако спасти жизнь мальчика не удалось», – сообщили изданию E1 в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сотрудники следственного отдела по городу Заречный регионального СК России уже начали доследственную проверку по факту гибели ребенка. По итогам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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