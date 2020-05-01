За сутки в Свердловской области провели 9678 исследований проб на коронавирус

19:11 | 29.05.2020

Фото: news.myseldon.com

За сутки свердловские врачи провели 9678 исследования проб на коронавирус, обследовали 9208 человек, об этом сообщили в региональном оперштабе.



Всего медики провели 277543 исследований, обследовали 257140 человек.



Напомним, на сегодняшний день COVID-19 лабораторно подтверждён у 4923 свердловчан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»