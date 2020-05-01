Новости дня
15:48 | 29.05.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести 60-летнюю женщину
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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В России выявлено еще 8572 новых случаев COVID-19
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