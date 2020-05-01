В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести 60-летнюю женщину

15:48 | 29.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 60-летней Розы Ильиничны Яникеевой (Васильевой, Сайтаевой). Женщина ушла из дома в Екатеринбурге 6 мая и не вернулась.



Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»