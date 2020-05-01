В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса

14:50 | 29.05.2020

Фото: inshe.tv

Невьянская городская прокуратура совместно со специалистом ГКУ Свердловской области «Невьянского лесничества» выявила факт незаконной вырубки леса на территории Таватуйского участкового лесничества Невьянского района. В результате проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, было вырублено 28 сосен в объеме 77,67 квадратных метров. По итогу «Невьянскому лесничеству» нанесен ущерб на общую сумму свыше 3,9 миллионов рублей.



Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»