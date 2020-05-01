В Алапаевске на две недели закрыли магазин одежды из-за коронавируса

13:55 | 29.05.2020

Фото: krsk.au.ru

Судебные приставы Алапаевского районного отдела по решению суда опечатали магазин «Одежда» на две недели.



Как сообщают в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, индивидуальный предприниматель реализовывал непродовольственный товар в период ограничительных мер, установленных в регионе в связи с распространением коронавируса.



Суд признал вину предпринимателя, в результате чего, помещение было опечатано на 14 дней. Также владельцу магазина было вручено предупреждение об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»