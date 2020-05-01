Скончались еще два свердловчанина с Covid-19

12:51 | 29.05.2020

Фото: gottstat.com

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 25 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 4923 случая заражения (+230 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 65 человек, в среднем – 249, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 170 человек, всего в регионе врачи вылечили 1997 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»