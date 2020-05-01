На свердловских водоемах устроили облаву на браконьеров

В Свердловской области в рамках акции «Всероссийский день без сетей», проходят рейдовые мероприятия с участием сотрудников отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и полицией.Так, только за период с 18 по 24 мая обнаружено и изъято около 30 запрещённых сетных орудий лова, выявлен ущерб водным биоресурсам на сумму более 49 000 рублей. В отношении двух граждан материалы переданы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Ранее, с 3 по 6 мая изъято более 80 сетных орудий лова, из сетей выпущено в естественную среду обитания более 25 кг рыбы, привлечено к административной ответственности 3 человека, сообщает пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области.Один из эпизодов незаконного вылова рыбы произошел на старице реки Уфа, у д. Озерки Красноуфимского района. Попытка молодого мужчины использовать запрещенные сети, закончилась для него крайне не удачно. Попавшиеся два карася обойдутся ему в 500 рублей. Кроме того, незадачливый рыбак получит административный штраф от 2000 до 5000 руб. Браконьер, по решению суда может так же лишиться и резиновой лодки. По факту браконьерства ведется проверка.