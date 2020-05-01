Екатеринбург примет участие в конференции «Взаимообучение городов»

18:25 | 28.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Уральская столица примет участие в общероссийской онлайн-конференции «Взаимообучение городов», об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Представлять столицу Урала будет начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 городов России. Они будут обсуждать актуальные вопросы организации общероссийской цифровой образовательной среды с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Участники узнают о тематике взаимообучения, которую объявляет тот или иной город.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»