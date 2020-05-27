В Свердловской области утверждена форма санитарной декларации

Власти Свердловской области утвердили форму санитарной декларации для бизнеса, об этом глава региона Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram.«Сегодня мы наконец утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям — кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом — для возобновления работы», - написал губернатор.Несмотря на то, что документ уже готов, организации будут оставаться закрытыми, пока не будут соблюдены все коэффициенты для снятия ограничений.«С количеством тестов и свободных мест в больницах у нас все в порядке, остался один пункт — коэффициент распространения коронавируса. Тут нам серьезно подпортила картину вспышка на складе «Красного и белого». Если подобных случаев больше не будет, я снова буду ставить вопрос о поэтапном выходе с карантина, тем более, что уже сейчас многим предприятиям разрешено работать и я вижу, что при соблюдении санитарных правил и ответственном подходе бизнес вполне можно освобождать от ограничений», - подчеркнул Куйвашев.