Роспотребнадзор: кошки не могут заразить человека коронавирусом

17:57 | 27.05.2020

Фото: ferra.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных. Однако питомцы могут заразиться Covid-19 от хозяев.



«Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», — отметили в Роспотребнадзоре.



Специалисты ведомства уточнили, что в городских условиях кошки содержатся в квартирах и не контактируют с другими животными, из-за чего вирус у них мог появиться только от заболевших людей.



Напомним, что 26 мая в России подтвердили коронавирус у пятилетней кошки. Пока что неизвестно, заразился питомец от хозяев или же на улице.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»