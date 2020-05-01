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17:57 | 27.05.2020
Фото: ferra.ru
Роспотребнадзор: кошки не могут заразить человека коронавирусом
«Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», — отметили в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства уточнили, что в городских условиях кошки содержатся в квартирах и не контактируют с другими животными, из-за чего вирус у них мог появиться только от заболевших людей.
Напомним, что 26 мая в России подтвердили коронавирус у пятилетней кошки. Пока что неизвестно, заразился питомец от хозяев или же на улице.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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