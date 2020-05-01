30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в воинские части

13:49 | 27.05.2020

Фото: Юрий Белоусов / екатеринбург.рф

Около 30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в свердловские подразделения для прохождения срочной военной службы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Профильные специалисты определяют степень годности призывников по медицинским показателям и проверяют наличие прав на отсрочку. Если у юношей буду выявлены проблемы со здоровьем, то их направят на допобследование в учреждения здравоохранения.



На всех этапах тщательного отбора призывников установлен многоуровневый медицинский и санитарный контроль. Одно из главных условий соблюдения безопасности – разобщенность призывников. В этом году в два раза сократили число одновременно пребывающих на сборный пункт новобранцев. Данная мера позволяет обеспечить соблюдение социальной дистанции в Егоршино.



Доставка на сборный пункт также осуществляется специально подготовленным транспортом. Военнослужащие регулярно дезинфицируют салон, багажные отсеки и систему вентиляции. Водители транспорта проходят термометрию, экспресс-тестирование, а также получают медицинские маски.



На весь путь следования призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты: восемь медицинских масок в сутки для каждого новобранца, антисептические гели и бактерицидные салфетки. В воинских частях для прибывших предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.



Добавим, что в рамках весенней кампании этого года на срочную военную службу будет призвано более 900 екатеринбуржцев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»