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13:49 | 27.05.2020

Фото: Юрий Белоусов / екатеринбург.рф

30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в воинские части

Около 30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в свердловские подразделения для прохождения срочной военной службы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Профильные специалисты определяют степень годности призывников по медицинским показателям и проверяют наличие прав на отсрочку. Если у юношей буду выявлены проблемы со здоровьем, то их направят на допобследование в учреждения здравоохранения.

На всех этапах тщательного отбора призывников установлен многоуровневый медицинский и санитарный контроль. Одно из главных условий соблюдения безопасности – разобщенность призывников. В этом году в два раза сократили число одновременно пребывающих на сборный пункт новобранцев. Данная мера позволяет обеспечить соблюдение социальной дистанции в Егоршино.

Доставка на сборный пункт также осуществляется специально подготовленным транспортом. Военнослужащие регулярно дезинфицируют салон, багажные отсеки и систему вентиляции. Водители транспорта проходят термометрию, экспресс-тестирование, а также получают медицинские маски.

На весь путь следования призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты: восемь медицинских масок в сутки для каждого новобранца, антисептические гели и бактерицидные салфетки. В воинских частях для прибывших предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.

Добавим, что в рамках весенней кампании этого года на срочную военную службу будет призвано более 900 екатеринбуржцев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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