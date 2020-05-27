В общежитии УрФУ скончалась иностранная студентка

11:41 | 27.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге в общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79 скончалась студентка из африканской Гвинеи. Об этом сообщила пресс-служба университета.



Трагедия произошла вечером 26 мая. В общежитие выезжали медики и полицейские. Уже известно, что девушка скончалась ввиду ненасильственных причин.



В пресс-службе добавили, что сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики.



Напомним, что ранее в общежитии УрФУ на ул. Малышева, 140 выявили заразившегося коронавирусом. Все 35 студентов, проживающих в корпусе, в данный момент находятся на изоляции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»