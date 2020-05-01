Вывозной борт из Таджикистана доставил россиян в Екатеринбург

09:34 | 27.05.2020

Фото: vladtime.ru

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который прибыл сегодня из Душанбе, доставил в Екатеринбург 208 россиян, в том числе 10 детей.



После прохождения таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора 43 человека, в том числе несколько детей были направлены на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор.



Остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»