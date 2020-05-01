В Екатеринбурге на месяц закрыли шаурмичную

10:23 | 26.05.2020

Фото: gastronom.ru

Судебные приставы в Екатеринбурге на 30 суток приостановили деятельность киоска быстрого питания «Kebab King», расположенного на проспекте Космонавтов, 23/1.



Причиной стало нарушение исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительные производства и опечатали шаурмичную. Кроме того, они предупредили руководителя организации об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»