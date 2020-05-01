Движение транспорта затруднено на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган

09:54 | 26.05.2020

На 55 км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган из-за ремонтных работ на ж/д переезде вблизи посёлка Марамзино затруднено движение транспорта.



Работы там начали утром, в 9:00. Снимут ограничение, согласно плану, в 17:00. До этого времени движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.



Свердловчан просят с пониманием отнестись к ограничениям, а также следить за знаками и заранее планировать свой маршрут.



Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»