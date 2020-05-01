В Екатеринбурге убрали незаконно установленную дверь

09:43 | 26.05.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга устранили незаконно возведённую дверь в доме на улице Советской, 41.



Жильцы дома отгородили себе часть подъезда, установив дверь и дверную коробку. Управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жильцов на пользование общей территорией. Суд принял решение о демонтаже двери.



Судебный пристав-исполнитель уведомил жителей о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил, что в случае принудительного исполнения к ним будут применены ограничительные меры, и они оплатят демонтаж. Жители подъезда дверь убрали самостоятельно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»