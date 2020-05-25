Новости дня
23:03 | 25.05.2020
Фото: web.archive.org
В Свердловской области по требованию прокуратуры снесли аварийное здание
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, многоквартирный дом на улице Кублинского был признан аварийным и подлежал сносу. Изначально его планировалось демонтировать в 2019 году. Однако администрация Новолялинского городского округа не стала заниматься сносом.
«Беспрепятственный доступ в жилые помещения стал центром притяжения для лиц с асоциальным поведением, небезопасным местом игр для детей и, в целом, создал реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц», - сказали в прокуратуре.
В итоге через суд прокурор района потребовал администрацию в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по сносу здания. На данный момент аварийное здание снесено и опасности для здоровья и жизни граждан не представляет.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
25.05.2020
23:03 | 25.05.2020
В Свердловской области по требованию прокуратуры снесли аварийное здание
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