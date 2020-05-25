В Свердловской области по требованию прокуратуры снесли аварийное здание

23:03 | 25.05.2020

Фото: web.archive.org

По требованию прокуратуры Свердловской области в Новой Ляле снесли аварийное здание, которое представляло опасность для жизни и здоровья граждан.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, многоквартирный дом на улице Кублинского был признан аварийным и подлежал сносу. Изначально его планировалось демонтировать в 2019 году. Однако администрация Новолялинского городского округа не стала заниматься сносом.



«Беспрепятственный доступ в жилые помещения стал центром притяжения для лиц с асоциальным поведением, небезопасным местом игр для детей и, в целом, создал реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц», - сказали в прокуратуре.



В итоге через суд прокурор района потребовал администрацию в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по сносу здания. На данный момент аварийное здание снесено и опасности для здоровья и жизни граждан не представляет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»