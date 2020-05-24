Клиника неврозов в Екатеринбурге предоставит койки для больных коронавирусом

15:38 | 25.05.2020

Фото: ekb.dk.ru

Клиника неврозов «Сосновый бор» и Областная наркологическая больница стали принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил завотделением № 2 клиники неврозов Олег Кузин.



«11 апреля я писал, что, если вы не хотите, чтобы вас и ваших родных интубировал психотерапевт, сохраняйте режим самоизоляции. С 25 мая 2020 мое немедикаментозное психотерапевтическое отделение клиники неврозов «Сосновый бор» (как и всю нашу клинику) перепрофилируют под лечение пациентов с Covid-19, при этом планируется в моем отделении установить аппарат ИВЛ», – написал Кузин в своем Facebook.



Напомним, «Сосновый бор» – подразделение Свердловской областной клинической психиатрической больницы. В клинике должны предоставить 100 коек для больных коронавирусной инфекцией средней тяжести и с пневмониями.



Областная наркологическая больница выделит порядка 110 коек для зараженных Cоvid-19.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 279 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 3983 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»