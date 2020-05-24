Новости дня
12:02 | 25.05.2020
Фото: Пресс-служба компании Яндекс
Яндекс будет возить медицинских работников Екатеринбурга бесплатно
Совместно с таксопарками-партнерами компания сформировала отдельный парк автомобилей. Теперь медицинские работники смогут заказать автомобиль с водителем приложении Яндекс.Такси по специальному тарифу «Медик». Данная услуга для них бесплатна. Также отмечается, что задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование. При этом водители, выполняющие социально значимые заказы, принимать в это время другие заказы не могут.
Благодаря данному проекту в других крупных городах России удалось повысить число принятых медиками вызовов в день в два раза.
Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Для оплаты поездок врачей и социальных работников Екатеринбурга Яндекс запустил специальную страницу с формой для пожертвований.
Всего на проект компания выделила 250 миллионов рублей. Деньги пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы на обеспечение безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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