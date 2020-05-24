В Свердловской области ночью сгорел частный жилой дом

10:51 | 25.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в себе Быньги Невьянского городского округа на площади 48 квадратных метров сгорел частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:07 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 06:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»