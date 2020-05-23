Уральские врачи вылечили ещё 19 пациентов с коронавирусом

13:14 | 24.05.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По данным на 24 мая, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались ещё 19 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 1226.



Напомним, в Свердловской области выявлены 3704 случая заражения (+90 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 49 человек, в среднем – 115, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за всё время – 16).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»