Новости дня
12:39 | 24.05.2020
В Свердловской области зарегистрировали 90 новых случаев заражения Covid-19
Состояние 18 больных, в данный момент проходяших лечение в стационарах региона, оценивается как тяжелое. Они находятся на аппаратах ИВЛ. 39 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 49. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ№40 Екатеринбурга и больницы других муниципалитетов региона, – 115. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 19 человек, всего врачи вылечили 1226 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе - 16 случаев.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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